Теракт в Буче: полиция задержала причастного к взрывам - источники

12:24 23.03.2026 Пн
1 мин
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника
Иллюстративное фото: полиция задержала подозреваемого в теракте (Getty Images)

Правоохранители задержали причастного к теракту в Буче, который произошел утром в понедельник, 23 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также: В Чернигове произошел взрыв в "АТБ", есть пострадавшие

По словам источников, правоохранителям удалось задержать причастного к взрывам в Буче.

Что предшествовало

Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме.

На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники. Впоследствии рядом прогремел еще один взрыв - в результате двое полицейских получили ранения.

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. В полиции Киевской области заявили о теракте.

Другие взрывы в Украине

Напомним, в прошлом месяце во Львове и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы, которые официально квалифицировали как теракты.

Наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывчатка в мусорных баках унесла жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения.

Отметим, похожие атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.

