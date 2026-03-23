Теракт в Буче: полиция задержала причастного к взрывам - источники

По словам источников, правоохранителям удалось задержать причастного к взрывам в Буче.

Что предшествовало

Сегодня утром в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома. В результате взрыва повреждено остекление окон в доме.

На место оперативно прибыли правоохранители, спасатели и взрывотехники. Впоследствии рядом прогремел еще один взрыв - в результате двое полицейских получили ранения.

Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. В полиции Киевской области заявили о теракте.