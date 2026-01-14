"Тепловой стресс": 2025-й стал третьим самым горячим годом за всю историю наблюдений

2025-й вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений. Основными причинами эксперты называют увеличение выбросов от сжигания ископаемого топлива и глобальное потепление.
По данным Copernicus, средняя температура 2025 года на поверхности Земли превысила доиндустриальный уровень на 1,47°C, по оценкам Метеорологического бюро Великобритании - 1,41°C.
Самым жарким годом остается 2024-й, который отмечался волнами жары и лесными пожарами. После трехлетнего периода чрезвычайно высоких температур 2025-й был немного прохладнее, но продолжил тренд повышения температуры.
Ученые отмечают, что природное явление Эль-Ниньо усиливало жару в 2023-2024 годах, а в 2025-м его влияние ослабевало, поэтому данные за прошлый год отражают более реальное "человеческое" потепление.
Антарктида зафиксировала свой самый жаркий год за всю историю наблюдений. Арктика - второй самый жаркий год. Тропическая Атлантика и Индийский океан были несколько прохладнее, чем в 2024 году.
Полярный морской ледовый покров в феврале упал до самого низкого уровня с начала спутниковых наблюдений.
За год половина суши планеты пережила более чем среднестатистическое количество дней с "сильным" тепловым стрессом (температура выше 32°C).
По словам американской организации Berkeley Earth, рекордные температуры повлияли на 8,5% населения мира. Ученые прогнозируют, что подобные условия повторятся в 2026 году.
"Предел в 1,5°C уже пройден. Опасный климатический коллапс наступил, но мир не готов к серьезным изменениям", - отмечает Билл МакГвайр, почетный профессор климатических опасностей из Университетского колледжа Лондона.
Данные Copernicus показывают, что человеческая деятельность остается доминирующим фактором чрезвычайной жары: рост выбросов продолжается даже после подписания Парижского соглашения в 2015 году.
"Атмосфера посылает нам сигнал, и мы должны прислушиваться", - говорит директор службы мониторинга атмосферы Copernicus Лоранс Руй.
