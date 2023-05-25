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Тепловые ловушки и видеокамеры: как в МВД планируют ловить нарушителей границы

Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Перед МВД стоит задача оборудовать границу, чтобы люди не смогли через нее пройти. Министерство с международными партнерами делает все, чтобы технически оборудовать все западные границы.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Это и тепловые ловушки, и видеокамеры, которые будут стоять по всей линии границы и будут нам сигнализировать о том, что есть попытки перейти границу. На это соответственно будет наша реакция", - сообщил министр.

Клименко заявил, что в первые месяцы войны случаев нарушения пересечения границы было гораздо больше, чем сейчас.

"Но еще раз хочу сказать - техническое оснащение границы является приоритетным. Сейчас мы с международными партнерами говорим о совместном обустройстве границы. Более того, мы на некоторых участках совместно несем службу с нашими европейскими партнерами. Но не забываем, что очень многие находятся на востоке и юге нашего государства", - рассказал министр.

Напомним, Государственная пограничная служба входит в структуру Министерства внутренних дел.

Отметим, министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украине готовят законопроект, предусматривающий наказание для незаконно выехавших из страны во время войны мужчин. Эта инициатива будет общей для парламента и правительства. Сейчас не предусмотрены никакие наказания для лиц, которые незаконно пересекли границу и вернулись в Украину. Однако после окончания войны государство планирует напомнить каждому гражданину о его действиях во время конфликта, особенно тем, кто нелегально пересек границу.

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