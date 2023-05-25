Теплові пастки і відеокамери: як у МВС планують ловити порушників кордону

"Це і теплові пастки, і відеокамери, які будуть стояти по всій лінії кордону і будуть нам сигналізувати про те, що є намагання перейти кордон. На це, відповідно, буде наша реакція", - повідомив міністр.

Клименко заявив, що в перші місяці війни випадків порушення перетину кордону було набагато більше ніж зараз.

"Але ще раз хочу сказати - технічне оснащення кордону є пріоритетним. Зараз ми з міжнародними партнерами говоримо про спільне облаштування кордону. Більше того, ми на деяких ділянках спільно несемо службу з нашими європейськими партнерами. Але не забуваємо, що дуже багато людей знаходяться на сході та півдні нашої держави", - розповів міністр.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба входить до структури Міністерства внутрішніх справ.