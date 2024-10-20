Двойной антициклон. Синоптики дали прогноз в Украине на новую рабочую неделю

Понедельник, 21 октября

В понедельник, 21 октября, в Украине по всей территории будет небольшая облачность, без осадков.

Днем теплее всего будет в Николаевской области от +16, прохладнее всего днем ​​будет в Луганской области до +10 градусов.

Ночью теплее всего будет в Донецкой области от +7 градусов, а холоднее всего - в Черновицкой, до - 1.

В Киеве небольшая облачность, без существенных осадков. Днем ожидается +12...+14, ночью +1...+3 градусов.

Погода в Украине 21 октября (meteo.gov.ua)

Вторник, 22 октября

Во вторник, 22 октября, на большинстве территории Украины будет небольшая облачность, без существенных осадков. Переменная облачность будет в Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Днем воздух прогреется до +19 градусов во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Холоднее всего будет в Сумской области от +12 градусов.

Ночью теплее всего будет в Одесской области, до +8 градусов, а холоднее всего - в Черновицкой, до +1 градусов.

В Киеве будет облачно, без существенных осадков в день +13...+15, ночью +8...+6 градусов.

Погода в Украине 22 октября (meteo.gov.ua)

Среда, 23 октября

В среду, 23 октября, синоптики дождей в Украине не прогнозируют. Дневные показатели термометров покажут температуру в пределах +11...+17 градусов в зависимости от региона.

Ночью теплее всего будет в Одесской области, до + 8 градусов, а самое холодное - в Черновицкой, Ивано-Франковской областях, до +2 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков днем ​​+13...+15 градусов,

ночью +4...+6 градусов.

Погода в Украине 23 октября (meteo.gov.ua)

Четверг, 24 октября

В четверг, 24 октября, в Украине синоптики прогнозируют небольшую облачность, без существенных осадков. Днем будет от +11...+15 градусов.

Ночью теплее всего будет в Луганской области, до +8 градусов. В Киеве небольшая облачность, без существенных осадков днем +12...+14, ночью +4...+6 градусов.

Погода в Украине 24 октября (meteo.gov.ua)

Пятница, 25 октября

В пятницу, 25 октября, в Украине прогнозируется небольшая облачность, без существенных осадков. Днем температурные показатели будут в пределах +10…+15 градусов в зависимости от региона.

Ночью ожидается от +2…+8 градусов. В Киеве дождей не будет, днем ​​+12...+14 градусов, ночью +4...+6.

Погода в Украине 25 октября (meteo.gov.ua)

Почему тепло в октябре возвращается?

Тепло, которое вернется на новой рабочей неделе, связано с приходом двойного антициклона в Украину.

"Антициклон и антициклон. Вот такой будет погода в ближайшее время в Украине - без дождей, много солнца, много, впрочем, и туманов. Тепла также прибавится на следующей неделе", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

Кроме того, по ее данным, северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление "зачерпнет и забросит" в Украину более высокие градусы с юга.

"В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов. Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками. В середине недели вероятность заморозков уменьшится", - констатировала она.