Тепло заканчивается. В Украину идет похолодание со снегом: где погода ухудшится уже завтра

Погода в Украине завтра и в начале следующей недели

"Теплая погода, можно сказать, на этой неделе уже заканчивается... Постепенно отходит... Ведь уже ближайшей ночью мы почувствуем снижение температуры воздуха в большинстве областей", - рассказала эксперт.

Она объяснила, что синоптическая ситуация, которая сложилась в Украине в начале года, зависит, в частности, от атмосферных фронтов.

"Такая синоптическая ситуация вызвана тем, что циклон, который влиял на нас теплом, будет влиять теперь холодом. Поскольку в нем активизировались холодные фронты. И он как раз перемещается по территории Украины, полосой осадков, с запада на восток", - сообщила Кривобок.

Исходя из этого уже завтра, в субботу (11 января) в западных областях страны может быть небольшой снег.

Ночью умеренный дождь и мокрый снег прогнозируют местами в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. Днем - без существенных осадков.

"Остальная территория - ночью без осадков. Однако уже в дневные часы ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Потому что там температура воздуха будет выше нуля градусов", - рассказала синоптик.

Если говорить о температурных показателях, то снижение температуры украинцам прогнозируют уже этой ночью.

В западных областях завтра в течение суток будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В Карпатах - от 3 до 8 градусов мороза.

"В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. Остальная территория - остается еще выше нуля градусов. Достаточно тепло. Ночью от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем от 5 до 10 градусов по Цельсию (это, преимущественно, юг, юго-восток)", - поделилась представительница УкрГМЦ.

В связи с прохождением атмосферных фронтов, и в воскресенье (12 января), и в понедельник (13 января) по всей территории страны (кроме юга) ожидается небольшой снег (или мокрый снег).

"Из-за того, что температура воздуха будет снижаться, в некоторых областях будут осадки в виде мокрого снега. Поэтому на дорогах страны будет образовываться гололедица (кроме юга и юго-востока)", - добавила Кривобок.

"В воскресенье южная часть остается теплой. Там будет до 6 градусов тепла... В дальнейшем значение температуры ночью 1-6 мороза, а днем - от 2 мороза до 3 тепла", - уточнила синоптик.

Во вторник-среду (14-15 января) в Украине "будет более ощутимая прохладная погода".

"Ведь на территорию страны будет влиять поле повышенного давления. В некоторых областях ночью будет больше прояснений, поэтому будет больший мороз", - объяснила эксперт.

Она сообщила, что 14 января погода ожидается в основном без осадков. Лишь в северных областях - вероятен небольшой снег.

"Температура ночью - 3-8 градусов мороза. Днем - от 0 до 5 градусов мороза. В Карпатах будет холоднее. Ночью 10-15 градусов ниже нуля, а днем - от 4 до 9 градусов мороза", - рассказала специалист.

15 января, по ее словам, в Украине вероятен небольшой мокрый снег. Днем - с дождем. Хотя на юге страны - без осадков.

"Мороз немного ослабеет, ведь будет больше облачности. Температура ночью будет от 0 до 5 градусов мороза. Днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", - добавила Кривобок.

Она отметила также, что в этот период: