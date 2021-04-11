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Тепло та сонячно: сьогодні в Україні прогнозують до +18

Автор: Инна Собора

В Україні у неділю, 11 квітня, очікується тепла та сонячна погода. Подекуди температура повітря прогріється до +18 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

В день на території більшості областей небо буде ясним. У Луганській, Донецькій області та в Криму буде хмарно. Опадів не очікується.

Найтепліше буде у західних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +16+18 градусів. Однак на території інших областей вдень також буде тепло. Температура триматиметься на рівні +13+15 градусів.

Вночі позначки термометрів опустяться до 0+4 градусів. У Черкаській області вночі мороз -2 градуси, в Сумській -1 градус, на Прикарпатті -1.

Погода у Києві

У столиці буде тепло та сонячно. Температура повітря вдень підвищиться до +16 градусів, вночі 0+2.

Раніше рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах через потепління.

РБК-Україна писало, що з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

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