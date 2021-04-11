ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тепло та сонячно: сьогодні в Україні прогнозують до +18

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 10:00
Тепло та сонячно: сьогодні в Україні прогнозують до +18 Фото: в Україні очікується +18 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні у неділю, 11 квітня, очікується тепла та сонячна погода. Подекуди температура повітря прогріється до +18 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Погода в областях

В день на території більшості областей небо буде ясним. У Луганській, Донецькій області та в Криму буде хмарно. Опадів не очікується.

Найтепліше буде у західних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +16+18 градусів. Однак на території інших областей вдень також буде тепло. Температура триматиметься на рівні +13+15 градусів.

Вночі позначки термометрів опустяться до 0+4 градусів. У Черкаській області вночі мороз -2 градуси, в Сумській -1 градус, на Прикарпатті -1.

Тепло та сонячно: сьогодні в Україні прогнозують до +18

Погода у Києві

У столиці буде тепло та сонячно. Температура повітря вдень підвищиться до +16 градусів, вночі 0+2.

Тепло та сонячно: сьогодні в Україні прогнозують до +18

Раніше рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах через потепління.

РБК-Україна писало, що з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода синоптики
NEWS
Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
Туреччина хоче продовжувати стратегічне партнерство з Україною, - Ердоган
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні