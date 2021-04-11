Тепло и солнечно: сегодня в Украине прогнозируют до +18

В Украине в воскресенье, 11 апреля, ожидается теплая и солнечная погода. Местами температура воздуха прогреется до +18 градусов.

Погода в областях

В день на территории большинства областей небо будет ясным. В Луганской, Донецкой области и в Крыму будет облачно. Осадков не ожидается.

Теплее всего будет в западных областях. Там столбики термометров поднимутся до +16+18 градусов. Однако на территории других областей днем также будет тепло. Температура будет держаться на уровне +13+15 градусов.

Ночью отметки термометров опустятся до 0+4 градусов. В Черкасской области ночью мороз -2 градуса, в Сумской -1 градус, на Прикарпатье -1.

Погода в Киеве

В столице будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем повысится до +16 градусов, ночью 0+2.