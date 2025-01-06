Тепло возвращается в Украину. Синоптик дала прогноз на сегодня

Потепление в Украине

С 6 января в Украине ожидается потепление, а затем, с 11 января, снова похолодает.

Отметим, что погода в январе 2025 погода будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3 градусов, что на 1,5-2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2 градусов.

Добавим, что учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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