Тепло набирает обороты: синоптик дала прогноз погоды на завтра

В Украине в течение этой недели постепенно будет повышаться температура воздуха. Уже в середине недели столбик термометра будет показывать до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Постепенно будет нарастать тепло и уже в середине недели максимальная температура воздуха составит +10+15 градусов, в западных областях до +17 градусов. Но не спешим - у нас еще вторник не обласкан", - написала Диденко.

По ее данным, во вторник, 4 марта, в Украине ожидается сухая погода, повсеместно без осадков.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах до +8 градусов, а на востоке до +5 градусов. В западной части будет до +12 градусов.

Несмотря на это в Украине завтра ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается сильный ветер, но осадки 4-го марта маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов.

"А уже со среды градусы - тигидик, тигидик вверх - до первого настоящего весеннего тепла", - написала Диденко.