ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Тепло набирает обороты: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Понедельник 03 марта 2025 12:34
UA EN RU
Тепло набирает обороты: синоптик дала прогноз погоды на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине в течение этой недели постепенно будет повышаться температура воздуха. Уже в середине недели столбик термометра будет показывать до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

"Постепенно будет нарастать тепло и уже в середине недели максимальная температура воздуха составит +10+15 градусов, в западных областях до +17 градусов. Но не спешим - у нас еще вторник не обласкан", - написала Диденко.

По ее данным, во вторник, 4 марта, в Украине ожидается сухая погода, повсеместно без осадков.

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах до +8 градусов, а на востоке до +5 градусов. В западной части будет до +12 градусов.

Несмотря на это в Украине завтра ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице завтра ожидается сильный ветер, но осадки 4-го марта маловероятны. В течение дня воздух в столице прогреется до +8 градусов.

"А уже со среды градусы - тигидик, тигидик вверх - до первого настоящего весеннего тепла", - написала Диденко.

Стоит напомнить, ранее синоптики предупреждали, что в Украине потеплеет. В частности, по данным синоптика Наталки Диденко, уже 8-9 марта в Украине ожидается до +15 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
NEWS
Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии
Ракетный удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Что известно о трагедии
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины