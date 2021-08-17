За тепло у квартирах українців повинні відповідати мери, - експерт

Підготовка до опалювального сезону повною мірою залежить від відповідальності органів місцевого самоврядування, насамперед - мерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву експерта Володимира Фесенка.
"Згідно рішення НКРЕКП від 7 липня 2021 року, повноваження з формування тарифів на тепло в опалювальному сезоні 2021/2022 були передані місцевим органам влади. Фактично, було ухвалено рішення про децентралізацію тарифів на тепло", - зазначив політтехнолог.
На думку експерта, таке рішення є економічно вмотивованим, оскільки держава не може нести відповідальність за неефективний менеджмент і безгосподарність на місцях.
"Склалась парадоксальна ситуація. Борги перед НАК "Нафтогаз" стабільно зростають, але місцеві органи влади замість того, щоб вкладати в енергоефективність та заміну тепломереж, що прямо впливатиме на ціну опалення, піаряться на лавочках, парках і скверах", - наголосив Фесенко.
На його думку, восени для громад розв'язання проблеми високих тарифів на тепло буде вкрай нагальним питанням.
"Якість нового опалювального сезону, по суті, є перевіркою мерів на профпридатність. Пофарбовані лавки та нові гойдалки у дворах явно не обігріватимуть квартири взимку, а от гарячі батареї та нові тепломережі містяни точно оцінять на наступних місцевих виборах", - підсумував експерт.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляли про те, що тарифи на опалення у наступному сезоні збільшуватись не повинні.
Нагадаємо, на початку червня 2021 року запас природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) становить 15,5 млрд куб. м. Це на 13 % менше минулорічних показників, однак на 22 % вище, ніж в середньому на цю дату протягом останніх п’яти років.
Закачування газу почалося 30 квітня 2021 року. Мінімум у сховищах склав 15,29 млрд кубометрів.