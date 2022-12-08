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В ближайший час ожидается ухудшение погоды по Киеву и области: что известно

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 09:28
В ближайший час ожидается ухудшение погоды по Киеву и области: что известно Фото: в Киеве и области в ближайший час ожидается сильный туман (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Киев и область в ближайший час накроет туман. Он может продержаться до утра пятницы, 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 8 декабря и первой половины дня 9 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.

Как сообщалось, погода в ближайшие дни будет меняться быстро и кардинально. Если еще в четверг стоит ожидать дождь, мокрый снег и мороз, то уже в понедельник столбики термометров покажут до +8 градусов тепла.

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