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Тепло как никогда и внезапные грозы: какая погода ждет украинцев 18 апреля

Украина, Пятница 18 апреля 2025 07:00
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Тепло как никогда и внезапные грозы: какая погода ждет украинцев 18 апреля Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 апреля, в Украине ожидается почти летнее тепло - до +24°. Однако в западных областях возможны внезапные короткие дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Так, 18 апреля погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления.

"Только на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами", - рассказали синоптики.

На остальной территории будет без осадков - в "Укогидрометцентре" прогнозируют теплую погоду, которой не повредит даже оживленный ветер южных направлений.

"И только на побережье морей максимальная температура несколько ниже за счет прохладной водной поверхности. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с", - отметили синоптики.

Температура днем 19-24°, на побережье морей 15-20°.
Тепло как никогда и внезапные грозы: какая погода ждет украинцев 18 апреля
Погода в Украине 18 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода на Пасху в Украине

В воскресенье, 20 апреля, на Пасху по всей Украине ожидается по-настоящему весеннее тепло - днем температура поднимется до +20...+24°.

По словам синоптика, погода будет сухой и солнечной, лишь на западе возможны небольшие дожди. Приятный бонус - на Пасху ветер утихнет и станет ласковым.

В Киеве также без изменений - сухо, ясно и тепло в течение всех выходных. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+23°.

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