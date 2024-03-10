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Как оформить опеку или попечительство за ребенком: ответ Минсоцполитики

Воскресенье 10 марта 2024 12:10
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Как оформить опеку или попечительство за ребенком: ответ Минсоцполитики Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Каждому ребенку нужна семья. В случае, если он становится сиротой или остается без родительской опеки, совершеннолетний родственник может взять на себя роль опекуна или попечителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.

Такая форма семейного воспитания является самой распространенной в Украине.

Процесс оформления опеки или попечительства включает следующие шаги:

  • Кандидат подает заявление и необходимые документы через Дію или в Службу по делам детей (ССД).
  • ССД проверяет представленные документы и проводит визит в семью кандидата для оценки условий проживания и составляет акт.
  • Кандидат проходит обучение, если это необходимо.
  • ССД регистрирует кандидата и готовит заключение.
  • Райгосадминистрация, исполнительный орган городского, сельского, поселкового совета или суд принимает решение о назначении опеки или попечительства.
  • Если ребенок находился в учреждении до оформления опеки или попечительства, он снова объединяется с семьей опекуна или попечителя. Если ребенок уже проживал в этой семье, ему просто предоставляется статус ребенка, над которым установлена опека или попечительство.

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