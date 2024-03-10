Как оформить опеку или попечительство за ребенком: ответ Минсоцполитики

Каждому ребенку нужна семья. В случае, если он становится сиротой или остается без родительской опеки, совершеннолетний родственник может взять на себя роль опекуна или попечителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.