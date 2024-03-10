Как оформить опеку или попечительство за ребенком: ответ Минсоцполитики
Иллюстративное фото (Getty Images)
Каждому ребенку нужна семья. В случае, если он становится сиротой или остается без родительской опеки, совершеннолетний родственник может взять на себя роль опекуна или попечителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.
Такая форма семейного воспитания является самой распространенной в Украине.
Процесс оформления опеки или попечительства включает следующие шаги:
- Кандидат подает заявление и необходимые документы через Дію или в Службу по делам детей (ССД).
- ССД проверяет представленные документы и проводит визит в семью кандидата для оценки условий проживания и составляет акт.
- Кандидат проходит обучение, если это необходимо.
- ССД регистрирует кандидата и готовит заключение.
- Райгосадминистрация, исполнительный орган городского, сельского, поселкового совета или суд принимает решение о назначении опеки или попечительства.
- Если ребенок находился в учреждении до оформления опеки или попечительства, он снова объединяется с семьей опекуна или попечителя. Если ребенок уже проживал в этой семье, ему просто предоставляется статус ребенка, над которым установлена опека или попечительство.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.