Тепло или дожди? Синоптики рассказали, какой будет погода 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в Украине пройдут дожди в трех областях. В целом в стране, как и предупреждали синоптики, существенно похолодает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла. Погода в Украине 27 апреля в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°.

Переменная облачность. Без осадков, днем в восточных областях местами небольшой дождь.

Погода в Украине в мае 2025 года

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 15-19° тепла, в горных районах - 12-14°, что на 1,5-2° выше климатической нормы.

Количество осадков за месяц прогнозируется на уровне 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что соответствует средним показателям.

Больше о прогнозе погоды на май - читайте в материале РБК-Украина.

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