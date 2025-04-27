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Тепло или дожди? Синоптики рассказали, какой будет погода 27 апреля

Украина, Воскресенье 27 апреля 2025 07:00
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Тепло или дожди? Синоптики рассказали, какой будет погода 27 апреля Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 апреля, в Украине пройдут дожди в трех областях. В целом в стране, как и предупреждали синоптики, существенно похолодает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков, днем в восточных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.
Тепло или дожди? Синоптики рассказали, какой будет погода 27 апреляПогода в Украине 27 апреля в Украине (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в мае 2025 года

Средняя температура воздуха ожидается на уровне 15-19° тепла, в горных районах - 12-14°, что на 1,5-2° выше климатической нормы.

Количество осадков за месяц прогнозируется на уровне 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что соответствует средним показателям.

Больше о прогнозе погоды на май - читайте в материале РБК-Украина.

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