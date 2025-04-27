Тепло или дожди? Синоптики рассказали, какой будет погода 27 апреля
Сегодня, 27 апреля, в Украине пройдут дожди в трех областях. В целом в стране, как и предупреждали синоптики, существенно похолодает.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, днем в восточных областях местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем 7-12° тепла, на Закарпатье и юге страны 11-16°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 7-12° тепла; в Киеве днем 10-12° тепла.
Погода в Украине 27 апреля в Украине (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине в мае 2025 года
Средняя температура воздуха ожидается на уровне 15-19° тепла, в горных районах - 12-14°, что на 1,5-2° выше климатической нормы.
Количество осадков за месяц прогнозируется на уровне 35-76 мм, а в Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что соответствует средним показателям.
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