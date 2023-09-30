Тепло, но местами сильный ветер: прогноз погоды на 1 октября

Погода в Украине

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Осадки ожидаются в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Сумской областях.

На остальной территории будет сухо, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +9 +14 градусов, на побережье морей и в Крыму до +20.

Днем на западе и севере Украины столбики термометров покажут +16 +21, на остальной территории +22 +27 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра тоже облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Киеве будет +12 +14 градусов, а днем около +20.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Однако недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.

Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.