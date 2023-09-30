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Тепло, але місцями сильний вітер: прогноз погоди на 1 жовтня

Фото: в Україні завтра тепло, але місцями вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 1 жовтня, буде теплою. Проте місцями очікуються дощі та шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Опади очікуються у Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Київській та Сумській областях.

На решті території буде сухо, опадів не прогнозується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде у межах +9 +14 градусів, на узбережжі морів та у Криму до +20.

Вдень на заході та півночі України стовпчики термометрів покажуть +16 +21, на решті території +22 +27 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра теж хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі у Києві буде +12 +14 градусів, а вдень близько +20.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Проте нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.

Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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