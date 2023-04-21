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В Карпатах снег и мороз, есть угроза схождения лавин

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Карпаты, Пятница 21 апреля 2023 12:26
В Карпатах снег и мороз, есть угроза схождения лавин Фото: в Карпатах угроза схождения лавин (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах сегодня, 21 апреля, ухудшилась. Синоптики предупреждают об опасности схождения снежных лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают, что в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области 21 и 22 апреля сохраняется угроза схода лавин. Поєтому в регионе объявили третий уровень опасности.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Черногорский поисково-спасательный пост отмечает, что утром на горе Пип Иван было облачно и туманно. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер северо-западный, 15 м/с.

Столбики термометров на высокогорье утором показывали -4 градуса.

В Карпатах снег и мороз, есть угроза схождения лавин

Фото: в Картах сегодня снег и мороз (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, по прогнозам синоптиков, часть Украины сегодня накроет дождь с грозами, а в горах возможен снег.

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