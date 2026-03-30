Тепло до +19, но дождливо: какой будет погода в Украине сегодня
07:00 30.03.2026 Пн
Лучше брать с собой зонтик
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 30 марта (Getty Images)
В Украине сегодня, 30 марта, будет теплая погода - до +19 градусов. Однако ожидаются дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине будет облачно, ожидаются дожди.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура днем 9-14°, в западных областях 6-11°; на юге и востоке страны 14-19°.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня будет облачно, днем дождь.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 9-14°, в Киеве 9-11°.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику апреля в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц весны.