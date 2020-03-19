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Тепло до +17 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 08:00
Тепло до +17 та сухо: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях сьогодні мінлива хмарність

Погода в Україні 19 березня покращиться, підніметься температура повітря до +17 та сухо у всіх областях. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень складе +14+17, а вночі -1+4. На півночі країни вдень +13+15, а вночі 0+2. У східних областях теж сухо, вдень +12+15, але вночі -2-6.

Тепло до +17 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

У центрі країни вдень +14+16, а вночі 0+3. На півдні країни вдень +11+16, а вночі -2+4.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +14+16, а вночі +1+3.

Тепло до +17 та сухо: прогноз погоди на сьогодні

Раніше повідомлялось, що погода в Києві та Україні істотно зміниться вже з 21 березня. В країну прийде похолодання з невеликими плюсовими градусами і снігом. У суботу та неділю температура повітря значно знизиться, адже до нас прийде повітряна маса арктичного походження.

Додамо, що в ніч на 8 березня в Києві було встановлено черговий температурний рекорд.

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