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Тепло до +17 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     19.03.2020 - 08:00
Тепло до +17 и сухо: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В всех областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 19 марта улучшится, температура воздуха поднимется до +17 и сухо во всех областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +14+17, а ночью -1+4. На севере страны днем +13+15, а ночью 0+2. В восточных областях тоже сухо, днем +12+15, но ночью -2-6.

Тепло до +17 и сухо: прогноз погоды на сегодня

В центре страны днем +14+16, а ночью 0+3. На юге страны днем +11+16, а ночью -2+4.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Днем +14+16, а ночью +1+3.

Тепло до +17 и сухо: прогноз погоды на сегодня

Ранее сообщалось, что погода в Киеве и Украине существенно изменится уже с 21 марта. В страну придет похолодание с небольшими плюсовыми градусами и снегом. В субботу и воскресенье температура воздуха значительно снизится, ведь к нам придет воздушная масса арктического происхождения.

Добавим, что в ночь на 8 марта в Киеве было установлено очередной температурный рекорд.

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