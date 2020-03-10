У Києві 8 березня встановлений температурний рекорд

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку березня в Києві встановилася квітнева погода

У ніч на неділю, 8 березня, стовпчик термометру не опустився нижче 7,0 градусів тепла, що на 2,2 градусів вище, ніж це було у 1906 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія

Крім того, ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок сьогодні не опустилась нижче 6,8 градусі тепла, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3 градусів.

"Температура першої декади березня перевищує норму на 9,5 градусів і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня", - йдеться в повідомленні

З початку березня метеорологи обсерваторії вже зафіксували сім температурних рекордів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми.