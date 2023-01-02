ua ru
Пн, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода как в середине апреля: год начался с температурных рекордов в Киеве

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 января 2023 11:23
Погода как в середине апреля: год начался с температурных рекордов в Киеве Фото: год начался с трех температурных рекордов в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новый год в Киеве начался с температурных рекордов. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса, что соответствует погоде середины апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 10,3 градусов тепла, что на 4,4 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года.

Максимальная температура в столице поднялась до 13,2 градусов тепла, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2021 года на 4,7 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры января был зафиксирован 11 числа 1991 года.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 5,5 градусов тепла. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2021 году и равнялось 4,4 градусов.

Напомним, предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что незначительное похолодание в Украине может произойти уже в начале января. Значительные морозы ожидаются позже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат
DAILY
Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины