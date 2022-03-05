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Евакуація з Маріуполя переноситься. Російські війська порушили режим тиші

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Маріуполь, Субота 05 березня 2022 12:51
Евакуація з Маріуполя переноситься. Російські війська порушили режим тиші Фото: евакуації з Маріуполя поки що не буде (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Евакуація з Маріуполя, запланована на 5 березня, переноситься. Російська сторона порушила домовленості про режим тиші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.

"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься", - йдеться в повідомленні.

Маріупольців закликають розійтися і прямувати до місць укриття.

"Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією про встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців", - додала місцева влада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за маршрутом евакуації з Маріуполя йдуть бої в Запорізькій області, і сторони намагаються узгодити режим тиші.

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