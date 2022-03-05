Евакуація з Маріуполя переноситься. Російські війська порушили режим тиші
Евакуація з Маріуполя, запланована на 5 березня, переноситься. Російська сторона порушила домовленості про режим тиші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міської ради Маріуполя.
"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься", - йдеться в повідомленні.
Маріупольців закликають розійтися і прямувати до місць укриття.
"Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На даний момент йдуть переговори з Російською Федерацією про встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору. Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців", - додала місцева влада.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за маршрутом евакуації з Маріуполя йдуть бої в Запорізькій області, і сторони намагаються узгодити режим тиші.
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