Відтепер засідання Кабміну можуть проходити онлайн: опубліковано постанову

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Відтепер засідання уряду можуть проходити в онлайн-режимі. Онлайн-засідання зможуть проводити й урядові комітети.

Відповідна постанова уряду була опублікована на порталі Кабміну.

Відповідно до постанови, прем'єр-міністр може дозволяти членам Кабміну брати участь в засіданні у режимі відеоконференції. Онлайн-засідання можуть проводитися у період карантину через коронавірус в Україні та в інших випадках за рішенням прем'єра.

Онлайн-засідання можуть проводитися:

у випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків;

у випадках, пов’язаних з виникненням загрози життю або здоров’ю населення;

з невідкладних питань щодо проведення операції Об’єднаних сил та обороноздатності держави.

Голосування під час онлайн-засідання здійснюється шляхом підняття руки членом уряду на питання головуючого про те, хто "за", "проти" або "утримався".

Нагадаємо, рішення про запровадження онлайн-засідань Кабміну було ухвалене на урядовому засіданні 2 вересня.