Відтепер засідання Кабміну можуть проходити онлайн: опубліковано постанову

Відтепер засідання уряду можуть проходити в онлайн-режимі. Онлайн-засідання зможуть проводити й урядові комітети.
Відповідна постанова уряду була опублікована на порталі Кабміну.
Відповідно до постанови, прем'єр-міністр може дозволяти членам Кабміну брати участь в засіданні у режимі відеоконференції. Онлайн-засідання можуть проводитися у період карантину через коронавірус в Україні та в інших випадках за рішенням прем'єра.
Онлайн-засідання можуть проводитися:
Голосування під час онлайн-засідання здійснюється шляхом підняття руки членом уряду на питання головуючого про те, хто "за", "проти" або "утримався".
Нагадаємо, рішення про запровадження онлайн-засідань Кабміну було ухвалене на урядовому засіданні 2 вересня.