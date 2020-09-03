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Теперь заседания Кабмина могут проходить онлайн: опубликовано постановление

Киев, Четверг 03 сентября 2020 22:19
Теперь заседания Кабмина могут проходить онлайн: опубликовано постановление
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Отныне заседания правительства могут проходить в онлайн-режиме. Онлайн-заседания смогут проводить и правительственные комитеты.

Соответствующее постановление правительства было опубликовано на портале Кабмина.

Согласно постановлению, премьер-министр может разрешать членам Кабмина участвовать в заседании в режиме видеоконференции. Онлайн-заседания могут проводиться в период карантина из-за коронавируса в Украине и в других случаях по решению премьера.

Онлайн-заседания могут проводиться:

  • в случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий;
  • в случаях, связанных с возникновением угрозы жизни или здоровью населения;
  • по неотложным вопросам относительно проведения операции Объединенных сил и обороноспособности государства.

Голосования во время онлайн-заседания осуществляется путем поднятия руки членом правительства на вопрос председательствующего о том, кто "за", "против" или "воздержался"

Напомним, решение о введении онлайн-заседаний Кабмина было принято на правительственном заседании 2 сентября.

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