Теперь без Чайковского: Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию

Почему приняли решение

В Минкульте отметили, что решение приняли в соответствии с действующим законодательством и на основании профессионального заключения Украинского института национальной памяти. В заключении указано, что использование имени Чайковского в названии академии является символикой российской имперской политики и не соответствует закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Татьяна Бережная отметила, что переименование является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства.

"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом и действующими нормами в сфере образования и культуры", - заявила она.

Что изменится для академии

В ведомстве подчеркнули, что переименование не повлияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии. Решение соответствует требованиям законов "О высшем образовании" и "О культуре".

Согласно приказу Минкульта, ректор заведения должен подать Устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия. Также соответствующие изменения внесут в учредительные документы и контракт руководителя.

Следующим шагом станет публичное обсуждение нового имени академии. К дискуссии присоединятся коллектив заведения, экспертная среда и общественность.