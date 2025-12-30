Теперь без Чайковского: Минкульт переименовал Национальную музыкальную академию

Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского. Отныне официальное название заведения - Национальная музыкальная академия Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры от 30 декабря.
В Минкульте отметили, что решение приняли в соответствии с действующим законодательством и на основании профессионального заключения Украинского института национальной памяти. В заключении указано, что использование имени Чайковского в названии академии является символикой российской имперской политики и не соответствует закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Татьяна Бережная отметила, что переименование является частью государственной политики деколонизации украинского культурного пространства.
"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом и действующими нормами в сфере образования и культуры", - заявила она.
В ведомстве подчеркнули, что переименование не повлияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность академии. Решение соответствует требованиям законов "О высшем образовании" и "О культуре".
Согласно приказу Минкульта, ректор заведения должен подать Устав в новой редакции и обеспечить выполнение всех процедур, связанных с изменением названия. Также соответствующие изменения внесут в учредительные документы и контракт руководителя.
Следующим шагом станет публичное обсуждение нового имени академии. К дискуссии присоединятся коллектив заведения, экспертная среда и общественность.
Напомним, дискуссии по изменению названия Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского продолжаются с апреля 2022 года. В середине июня руководство заведения решило сохранить имя Чайковского, что вызвало протест среди части коллектива и студентов.
После этого было обнародовано открытое письмо к ректору с требованием отменить решение Ученого совета и провести прозрачную процедуру переименования. В то же время Ученый совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому, предостерегая от "манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом".
В Минкульте тогда заявили о необходимости широкой публичной дискуссии. Однако в конце декабря на собрании академии снова приняли решение не менять название, что и вызвало новую волну критики.
Бывший министр культуры Александр Ткаченко резко раскритиковал решение, заявив, что не были учтены рекомендации профильного комитета Верховной Рады и экспертных советов, тогда как украинские театры отказались от исполнения произведений Чайковского.
Украинский музыковед и профессор НМАУ Юрий Чекан прокомментировал решение одним словом - "Стыд", отметив, что Чайковский не имел непосредственного отношения к развитию киевской консерватории.
Отметим, национальная музыкальная академия Украины является одним из ведущих музыкальных заведений Европы. Ее история начинается с 1863 года, а имя Петра Чайковского было присвоено заведению в 1940 году - в период активной русификации. Во время Революции Достоинства помещения академии использовали как укрытие и лазарет для раненых майдановцев.