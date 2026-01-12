Теория двойников: в МИ6 объяснили, как отличить "фальшивого" диктатора от настоящего Путина

Использование двойников российским диктатором Владимиром Путиным стало частью жесткого протокола безопасности и уже давно перешло в разряд привычной практики.

Об этом заявил бывший глава британской разведки МИ6 Ричард Дирлав. По его словам, данные украинской разведки, указывающие на появление дублеров Путина на публичных мероприятиях, являются достоверными, а решение о том, кто именно выходит к публике, принимается в зависимости от уровня риска.

Рост угроз после начала войны

Западные аналитики и чиновники связывают усиление мер безопасности с полномасштабной войной РФ против Украины.

Украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали способность наносить удары по объектам на территории России, что, как считают эксперты, усилило обеспокоенность окружения диктатора возможными атаками.

"Он бы также был целью для беспилотников для украинцев, если бы они могли точно знать, где он и когда", — пояснил Дирлав.

Где двойников не используют

По словам экс-главы МИ6, во время дипломатических переговоров и закрытых встреч двойники не применяются, поскольку поддерживать обман вблизи крайне сложно.

"Двойники не используются на личных встречах, поскольку очень трудно имитировать Путина, когда ты находишься так близко", — отметил он.

Иная ситуация складывается на публичных мероприятиях под открытым небом — прогулках, визитах на заводы или показательных выездах, где невозможно полностью контролировать окружение.

Анализ с помощью искусственного интеллекта

Дополнительное внимание к теме привлек отчет японской телесети TBS за 2023 год. С помощью технологий искусственного интеллекта эксперты анализировали лицо и движения тела Путина.

Они пришли к выводу, что на параде 9 мая на Красной площади присутствовал настоящий диктатор, тогда как во время осмотра Крымского моста почти годом ранее, вероятно, появлялся его двойник. Уровень сходства между ними, по данным исследования, составил чуть более 50%.