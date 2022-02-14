Тенісистка Бондаренко перемогла на турнірі в Канкуні в парному розряді
Фото: Катерина Бондаренко та Карол Чжао (twitter.com/OgreTurtle)
Українська тенісистка Катерина Бондаренко разом із канадійкою Карол Чжао перемогла в парниому розряді турніру ITF у Канкуні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter All things Canadian tennis.
У фіналі українсько-канадський дует зустрічався з Ліною Глушко з Ізраїлю та Жаклін Кабай Авад зі Швеції.
Українка та канадійка здобули перемогу в трьох сетах з рахунком – 7:5, 6:7, 10:7.
Ліна Глушко/Жаклін Кабай Авад (Ізраїль/Швеція) – Катерина Бондаренко/Карол Чжао (Україна, 4 / Канада, 4) – 1:2 (5:7, 7:6 (5), 7:10)
Для Бондаренко це 15-й виграний турнір в кар’єрі.
В останньому рейтингу WTA українка посідає 274-е місце.
Нагадаємо, що "Лос-Анджелес Ремс" перемогли "Цинциннаті Бенгалс" в Супербоул-2022.