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Тенісистка Бондаренко перемогла на турнірі в Канкуні в парному розряді

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Канкун, Понеділок 14 лютого 2022 12:45
Тенісистка Бондаренко перемогла на турнірі в Канкуні в парному розряді Фото: Катерина Бондаренко та Карол Чжао (twitter.com/OgreTurtle)
Автор: Андрій Вирва

Українська тенісистка Катерина Бондаренко разом із канадійкою Карол Чжао перемогла в парниому розряді турніру ITF у Канкуні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter All things Canadian tennis.

У фіналі українсько-канадський дует зустрічався з Ліною Глушко з Ізраїлю та Жаклін Кабай Авад зі Швеції.

Українка та канадійка здобули перемогу в трьох сетах з рахунком – 7:5, 6:7, 10:7.

Ліна Глушко/Жаклін Кабай Авад (Ізраїль/Швеція) – Катерина Бондаренко/Карол Чжао (Україна, 4 / Канада, 4) – 1:2 (5:7, 7:6 (5), 7:10)

Для Бондаренко це 15-й виграний турнір в кар’єрі.

В останньому рейтингу WTA українка посідає 274-е місце.

Нагадаємо, що "Лос-Анджелес Ремс" перемогли "Цинциннаті Бенгалс" в Супербоул-2022.

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