Супербоул: "Лос-Анджелес" став чемпіоном НФЛ-2021

Старт поєдинку був за "Ремс". Каліфорнійці впевненою грою у першій чверті забезпечили собі комфортну перевагу (7:3).

Однак, "Бенгалс" додали в двох наступних 15-хвилинках. У другій чверті вони обійшли "Лос-Анджелес" усього на очко (7:6). А от у третій переграли каліфорнійців усуху (7:0).

Тим не менше, перетворити таку перевагу (20:16 перед останньою чвертю) в здобуття трофею "Цинциннаті" так і не зумів. "Ремс" впевнено взяли 15-хвилинку (7:0) і вдруге в історії перемогли в Супербоулі.

Перший кубок "Лос-Анджелес Ремс" здобули ще в 1999 році. Ще тричі (1979, 2001, 2018 рр.) каліфорнійці зазнавали фіаско в фіналах.