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Супербоул: "Лос-Анджелес" став чемпіоном НФЛ-2021

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Каліфорнія, Понеділок 14 лютого 2022 11:13
Супербоул: "Лос-Анджелес" став чемпіоном НФЛ-2021 Фото: "Ремс" святкують тріумф у фіналі (AP)
Автор: Антон Федорців

У вирішальному матчі Національної футбольної ліги "Лос-Анджелес Ремс" переграли "Цинциннаті Бенгалс" (23:20) та оформили чемпіонський титул сезону-2021.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Старт поєдинку був за "Ремс". Каліфорнійці впевненою грою у першій чверті забезпечили собі комфортну перевагу (7:3).

Однак, "Бенгалс" додали в двох наступних 15-хвилинках. У другій чверті вони обійшли "Лос-Анджелес" усього на очко (7:6). А от у третій переграли каліфорнійців усуху (7:0).

Тим не менше, перетворити таку перевагу (20:16 перед останньою чвертю) в здобуття трофею "Цинциннаті" так і не зумів. "Ремс" впевнено взяли 15-хвилинку (7:0) і вдруге в історії перемогли в Супербоулі.

Перший кубок "Лос-Анджелес Ремс" здобули ще в 1999 році. Ще тричі (1979, 2001, 2018 рр.) каліфорнійці зазнавали фіаско в фіналах.

До слова, напередодні підбили підсумки спортивного тижня 7-13 лютого.

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