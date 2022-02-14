Супербоул: "Лос-Анджелес" став чемпіоном НФЛ-2021
У вирішальному матчі Національної футбольної ліги "Лос-Анджелес Ремс" переграли "Цинциннаті Бенгалс" (23:20) та оформили чемпіонський титул сезону-2021.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Старт поєдинку був за "Ремс". Каліфорнійці впевненою грою у першій чверті забезпечили собі комфортну перевагу (7:3).
Однак, "Бенгалс" додали в двох наступних 15-хвилинках. У другій чверті вони обійшли "Лос-Анджелес" усього на очко (7:6). А от у третій переграли каліфорнійців усуху (7:0).
Тим не менше, перетворити таку перевагу (20:16 перед останньою чвертю) в здобуття трофею "Цинциннаті" так і не зумів. "Ремс" впевнено взяли 15-хвилинку (7:0) і вдруге в історії перемогли в Супербоулі.
Перший кубок "Лос-Анджелес Ремс" здобули ще в 1999 році. Ще тричі (1979, 2001, 2018 рр.) каліфорнійці зазнавали фіаско в фіналах.
THE PLAY THAT SEALED THE DEAL.— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022
: #SBLVI on NBC pic.twitter.com/3z7fRQfRTs
До слова, напередодні підбили підсумки спортивного тижня 7-13 лютого.