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Свитолина озвучила сроки возвращения на корт: престижный турнир стал ориентиром

Киев, Среда 08 ноября 2023 10:48
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Свитолина озвучила сроки возвращения на корт: престижный турнир стал ориентиром Фото: Элина Свитолина во время одного из социальных мероприятий (facebook.com/ElinaSvitolinaFoundation)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина запланировала возобновить выступления на профессиональном уровне в новом теннисном сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

29-летняя украинка восстанавливается после травмы стопы. В этом году на турниры уровня Женской теннисной ассоциации (WTA) бывшая третья ракетка мира уже не будет выходить. В то же время она запланировала участие в Australian Open-2024.

"Уже через одну-две недели начну тренировки, очень этого жду, ведь два месяца ничего такого не делала на корте", – рассказала Свитолина, взявшая вынужденную паузу в карьере в начале сентября.

Звездная теннисистка впервые почувствовала дискомфорт в августе. Впрочем, прерывать подготовку к US Open украинка не стала. Она приехала на мэйджор в Нью-Йорке, где дошла до третьего раунда и уступила американке Пегуле.

Элина Свитолина в 2023 году

После рождения дочери Скаи украинка вернулась на корт в начале апреля. С тех пор она поднялась в рейтинге WTA из-за пределов топ-1000 на 25-е место.

Первый успех к Свитолиной пришел в Страсбурге. Украинка победила на грунтовом турнире в рамках подготовки к French Open. На "Ролан Гарросе" же она дошла до четвертьфинала, где уступила белоруске Соболенко.

В свою очередь на Уимблдоне-2023 Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале. Там она проиграла будущей победительнице Вондроушовой. В новой версии классификации WTA украинка осталась на 25-й строчке и гарантированно будет национальным лидером до 2024 года.

К слову, ранее Свентек разгромила Пегулу в одиночном финале WTA Finals.

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Australian Open Теннис Элина Свитолина
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