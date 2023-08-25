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Теннисная сборная Украины объявила состав на матчи Кубка Дэвиса: кто попал в состав

Фото: Алексей Крутых – самый рейтинговый теннисист в составе "сине-желтых" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Федерация тенниса Украины обнародовала заявку на поединки против сборной Колумбии в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост организации в Facebook.

Мужская команда примет латиноамериканцев в грузинском Каспи. Матчи на "харде" запланированы на 14-15 сентября.

В состав сборной Украины попали Алексей Крутых, Владислав Орлов, Вячеслав Белинский, Александр Овчаренко и Илья Белобородько. Не поможет "сине-желтым" первая ракетка Украины Виталий Сачко. Также в заявку не попал третий в рейтинге ATP украинец – Илья Марченко.

Зато сборная Колумбии сумела пригласить двух сильнейших теннисистов. В частности, в пригород столицы Грузии прилетит Даниэль Элаи Галан, занимающий 70-е место в классификации профессионалов. Компанию ему составит Николас Мехия (293-я позиция).

Ранее Свитолина и другие украинки узнали первых соперниц на US Open-2023. Первый раунд в женском одиночном разряде начнется 28 августа. Победитель соревнований заработает 3 млн долларов.

К слову, накануне Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США.

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