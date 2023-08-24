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Украинка Ястремская вышла в финал квалификации US Open-2023: кто будет соперником

Нью-Йорк, Четверг 24 августа 2023 21:34
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Украинка Ястремская вышла в финал квалификации US Open-2023: кто будет соперником Фото: Даяна Ястремская выбила Эжени Бушар (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий квалификационный раунд Открытого чемпионата США 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

US Open, квалификация, 2-й раунд, женщины

Ястремская – Бушар – 2:1 (6:1, 4:6, 6:4)

Одесситка одержала победу над канадкой Бушар. Первый сет стал бенефисом Ястремской. Она отдала сопернице всего один гейм и с двумя брейками быстро закрыла партию. На преодоление сопротивления Бушар украинка потратила всего 33 минуты.

Канадская теннисистка реваншировалась во втором сете. Сначала оппоненты шли на равных, сосредоточившись на собственных подачах. В концовке партии первым ход совершила Бушар. При счете 4:3 она оформила брейк, а после обратного Ястремской повторила этот трюк и закрыла сет.

В решающей партии ключевым стал пятый гейм. Именно в нем отечественная теннисистка сумела взять подачу канадки и завоевала стратегическое преимущество. Этого выпада Ястремской хватило для итогового успеха (6:4).

В финале квалификации украинка встретится с румынкой Еленой Габриэлой Руссе. 25-летняя оппонентка Ястремской в парном разряде US Open будет выступать в дуэте с другой украинкой – Мартой Костюк. Сражение за путевку в основной этап соревнований состоится 25 августа.

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