US Open-2023: Свитолина и другие украинки получили первых соперниц
Пятерка сильнейших украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной готовится к старту Открытого чемпионата США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Первая стадия последнего мэйджора этого года начнется 28 августа. Отечественные теннисистки узнали имена оппоненток после жеребьевки.
Национальная первая ракетка Элина Свитолина в первом круге US Open встретится с немкой Анна-Леной Фридзам. Раньше их турнирные пути не пересекались. Украинка в десятый раз будет соревноваться в основной сетке американского "Грэнд Слэма".
В свою очередь соперницей Ангелины Калининой стала испанка Сара Соррибес-Тормо. Они тоже никогда не встречались раньше. Самая же тяжелая оппонентка досталась Марте Костюк – четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Правда, в активе украинки две победы над представительницей Казахстана, да еще и на "харде".
Опытная Леся Цуренко будет противостоять канадке Бьянке Андрееску. В этом году они встречались дважды. В полуфинале Хуахина украинка победила на отказе оппонентки, а в 1/16 финала "Ролан Гарроса" выбила Андрееску в двух сетах.
Наконец Екатерина Байндль выйдет на корт против Анны Каролины Шмидловой. Словачка, проявившая солидарность с Украиной на French Open, четырежды играла против украинской теннисистки. Счет в противостоянии – 3:1 в пользу Байндль, а самым памятным стал матч на US Open-2017.
Матчи 1/64 финала US Open-2023 с участием украинок:
- Андрееску – Цуренко, 28 августа, не раньше 18:00
- Калинина – Соррибес-Тормо, 28 августа, не раньше 18:00
- Рыбакина – Костюк, 28 августа, не раньше 18:00
- Свитолина – Фридзам, 28 августа, не раньше 18:00
- Шмидлова – Байндль, 28 августа, не раньше 18:00
К слову, накануне Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США.
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