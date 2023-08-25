US Open-2023: Свитолина и другие украинки получили первых соперниц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Первая стадия последнего мэйджора этого года начнется 28 августа. Отечественные теннисистки узнали имена оппоненток после жеребьевки.

Национальная первая ракетка Элина Свитолина в первом круге US Open встретится с немкой Анна-Леной Фридзам. Раньше их турнирные пути не пересекались. Украинка в десятый раз будет соревноваться в основной сетке американского "Грэнд Слэма".

В свою очередь соперницей Ангелины Калининой стала испанка Сара Соррибес-Тормо. Они тоже никогда не встречались раньше. Самая же тяжелая оппонентка досталась Марте Костюк – четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Правда, в активе украинки две победы над представительницей Казахстана, да еще и на "харде".

Опытная Леся Цуренко будет противостоять канадке Бьянке Андрееску. В этом году они встречались дважды. В полуфинале Хуахина украинка победила на отказе оппонентки, а в 1/16 финала "Ролан Гарроса" выбила Андрееску в двух сетах.

Наконец Екатерина Байндль выйдет на корт против Анны Каролины Шмидловой. Словачка, проявившая солидарность с Украиной на French Open, четырежды играла против украинской теннисистки. Счет в противостоянии – 3:1 в пользу Байндль, а самым памятным стал матч на US Open-2017.

Матчи 1/64 финала US Open-2023 с участием украинок: