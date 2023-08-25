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US Open-2023: Свитолина и другие украинки получили первых соперниц

Нью-Йорк, Пятница 25 августа 2023 10:46
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US Open-2023: Свитолина и другие украинки получили первых соперниц Фото: Элина Свитолина вернулась на корт весной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Пятерка сильнейших украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной готовится к старту Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Первая стадия последнего мэйджора этого года начнется 28 августа. Отечественные теннисистки узнали имена оппоненток после жеребьевки.

Национальная первая ракетка Элина Свитолина в первом круге US Open встретится с немкой Анна-Леной Фридзам. Раньше их турнирные пути не пересекались. Украинка в десятый раз будет соревноваться в основной сетке американского "Грэнд Слэма".

В свою очередь соперницей Ангелины Калининой стала испанка Сара Соррибес-Тормо. Они тоже никогда не встречались раньше. Самая же тяжелая оппонентка досталась Марте Костюк – четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Правда, в активе украинки две победы над представительницей Казахстана, да еще и на "харде".

Опытная Леся Цуренко будет противостоять канадке Бьянке Андрееску. В этом году они встречались дважды. В полуфинале Хуахина украинка победила на отказе оппонентки, а в 1/16 финала "Ролан Гарроса" выбила Андрееску в двух сетах.

Наконец Екатерина Байндль выйдет на корт против Анны Каролины Шмидловой. Словачка, проявившая солидарность с Украиной на French Open, четырежды играла против украинской теннисистки. Счет в противостоянии – 3:1 в пользу Байндль, а самым памятным стал матч на US Open-2017.

Матчи 1/64 финала US Open-2023 с участием украинок:

  • Андрееску – Цуренко, 28 августа, не раньше 18:00
  • Калинина – Соррибес-Тормо, 28 августа, не раньше 18:00
  • Рыбакина – Костюк, 28 августа, не раньше 18:00
  • Свитолина – Фридзам, 28 августа, не раньше 18:00
  • Шмидлова – Байндль, 28 августа, не раньше 18:00

К слову, накануне Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США.

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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