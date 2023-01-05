Теннисистов из РФ и Беларуси допустили к Australian Open, несмотря на призывы Украины

Несмотря на требования посла Украины в Австралии из-за начатой Россией войны против Украины применить запрет для российских и белорусских игроков, ассоциация тенниса Австралии все же допустила их к соревнованиям Australian Open.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Они также заявили, что ассоциация тенниса Австралии
Ассоциация тенниса Австралии допустила российских и белорусских игроков, несмотря на заявление посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, в котором он призвал применить запрет для теннисистов, чтобы уменьшить силу враждебной внешней политики хотя бы и в этом направлении.
Напомним, в 2022 году всемирный боксерский совет принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.
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