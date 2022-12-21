Россию лишили права проводить еще один европейский чемпионат

Россию лишили права проводить чемпионат Европы по конькобежному спорту. Кроме того, она также не сможет провести такое же мероприятие по шорт-треку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины .

Ведомство отмечает, что в подтверждение безвозвратности такого решения ISU сообщило о рассмотрении новых заявок стран на проведение указанных чемпионатов.

"Такие санкционные меры принял Международный союз конькобежцев (ІSU) в связи с военной агрессией РФ против Украины. После подтверждения Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и длительной войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

В ноябре РБК-Украина сообщало, что Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации.

Ранее мы писали, что Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь в тендер по правам на трансляцию двух Олимпиад.

Однако, несмотря на военную агрессию против Украины и военные преступления РФ, а также вопреки собственным позициям, высказанным еще в мае этого года, Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддержал в декабре стремление Международного олимпийского комитета (МОК) привлечь к соревнованиям на Олимпиаде в 2024 году российских и белорусских спортсменов.

Напомним, ранее пресс-секретарь МОК Марк Адамс заявлял, что в планах МОК немедленного снятия санкций с РФ и Беларуси нет. Исполнительный совет организации оставил в силе устранение спортсменов этих стран.

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