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Тенісистів з РФ та Білорусі допустили до Australian Open, попри заклики України

Фото: Австралія допустила російських і білоруських тенісистів до змагань Australian Open (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Попри вимоги посла України в Австралії через розпочату Росією війну проти України застосувати заборону для російських і білоруських гравців, асоціація тенісу Австралії все ж допустила їх до змагань Australian Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вони також заявили, що асоціація тенісу Австралії

Асоціація тенісу Австралії допустила російських і білоруських гравців попри заяву посла України в Австралії Василя Мірошніченка, в якій він закликав застосувати заборону для тенісистів, щоб зменшити силу ворожої зовнішньої політики хоча б і цьому напрямку.

Нагадаємо в 2022 році всесвітня боксерська рада прийняла рішення виключити російських та білоруських спортсменів з рейтингів організації.

Раніше ми писали, що Міжнародний союз ковзанярів позбавив Росію права проводити чемпіонат Європи.

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