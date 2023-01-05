Тенісистів з РФ та Білорусі допустили до Australian Open, попри заклики України

Попри вимоги посла України в Австралії через розпочату Росією війну проти України застосувати заборону для російських і білоруських гравців, асоціація тенісу Австралії все ж допустила їх до змагань Australian Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Вони також заявили, що асоціація тенісу Австралії
Асоціація тенісу Австралії допустила російських і білоруських гравців попри заяву посла України в Австралії Василя Мірошніченка, в якій він закликав застосувати заборону для тенісистів, щоб зменшити силу ворожої зовнішньої політики хоча б і цьому напрямку.
Нагадаємо в 2022 році всесвітня боксерська рада прийняла рішення виключити російських та білоруських спортсменів з рейтингів організації.
Раніше ми писали, що Міжнародний союз ковзанярів позбавив Росію права проводити чемпіонат Європи.
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