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WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов

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Вторник 08 ноября 2022 21:58
WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов Иллюстративное фото: российских спортсменов исключили из рейтингов WBC (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Boxing Scene Джейка Донована в Twitter, об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

"Все боксеры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах", - заявил Сулейман

По его словам, такое решение было принято на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Отметим, что россиянин Арсланбек Махмудов занимает четвертое место в рейтинге супертяжеловесов WBC. При этом в топ-15 рейтинга тяжеловесов находятся сразу три гражданина РФ, среди которых титулованный Сергей Ковалев. Он был чемпионом в полутяжелом весе.

Напомним, ранее стало известно, что сборные России и Беларуси по хоккею не будут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

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