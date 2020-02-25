Українців серед заблокованих на Тенеріфе немає, - консульство

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Готель на іспанському острові Тенеріфе закрили на карантин через коронавіруса

В консульстві України в іспанському місті Малага заявили, що українців немає серед людей, яких ізолювали у готелі H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе у місті Адехе через постояльця, у якого виявили коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

В консульстві відзначили, що таку інформацію їм надала Служба охорони здоров'я Канарських островів.

Зазначимо, готель на іспанському острові Тенеріфе закрили на карантин після того, як в одного з постояльців виявили коронавірус. Заражений чоловік працює лікарем в Італії і прибув на острів близько тижня тому. В ізоляції опинилися близько тисячі гостей і співробітників готелю.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії. Станом на 25 лютого в Італії інфіковані заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по три - у П'ємонті і Римі та ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Крім того, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.