Тендер на будівництво метро на Троєщину скасували

Тендер буде оголошено повторно найближчими днями

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" заявило, что тендер на разработку технико-юридического обоснования (ТЭО) метро на Троещину отменили. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook КП.

В сообщении отмечается, что тендер будет объявлен повторно в ближайшие дни.

"Тендер на разработку ТЭО метро на Троещину будет объявлен повторно в ближайшие дни. Сейчас процедура отменена для обновления некоторых параметров в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года Киевский метрополитен объявил тендер на строительство новой линии метро на жилой массив Троещина. В документации указывалось, что речь идет о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина. Предполагается также обустройство двух электродепо.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре Киевский городской председатель Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина.

Отметим, 8 ноября 2018 года в Киеве завершился аукцион на лучшие предложения по строительству участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Самую низкую цену за выполнение строительства предложило ОАО "Киевметрострой" - 5 млрд 981 млн 268 тыс 736 гривен.