ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро снова дорожают: курс на 30 апреля и что давит на валюту

16:35 29.04.2026 Ср
2 мин
Доллар прибавил копейку, а евро вернулось к росту на фоне неопределенности относительно внешнего финансирования
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар и евро снова дорожают: курс на 30 апреля и что давит на валюту Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 30 апреля (Getty Images)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 апреля. Доллар после незначительного снижения накануне снова прибавил в цене, а евро вернулось к росту.

Какой будет стоимость валют завтра и что сейчас давит на гривну - в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Что будет с долларом в мае: эксперт дал прогноз курса и назвал главные риски

Главное:

  • На 30 апреля официальный курс доллара вырос до 44,08 грн, евро - до 51,58 грн.
  • Доллар прибавил 1 копейку, а евро - 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.
  • Одним из факторов давления на курс называют неопределенность с кредитом ЕС на 90 млрд евро.
  • Динамика евро в Украине дополнительно зависит от мирового курса евро/доллар.
  • Валютный рынок остается в режиме управляемой гибкости, который применяет НБУ.

Курс валют НБУ

На 30 апреля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,08 грн, что на 1 копейку выше курса 29 апреля (44,07 грн).

Евро также подорожало - до 51,58 грн, что на 8 копеек больше по сравнению с предыдущим показателем (51,50 грн).

Таким образом, обе валюты после коррекции накануне снова перешли к росту.

Доллар и евро снова дорожают: курс на 30 апреля и что давит на валюту

Фото: курс валют на 30 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что давит на валюту

По словам президента инвестиционной группы УНИВЕР Тараса Козака, нынешнюю динамику курса в значительной степени определяет подход Нацбанка, который сам регулятор описывает понятиями "конструктивная неопределенность" и "управляемая гибкость".

По словам эксперта, одним из ключевых факторов рынок сейчас считает неопределенность относительно возможного получения кредита ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Если финансирование задержится или не поступит в ожидаемых объемах, это может усилить девальвационное давление на гривну.

Что касается евро, Тарас Козак отмечает, что его курс в Украине формируется через кросс-курс с долларом, поэтому укрепление европейской валюты на внешних рынках автоматически подталкивает курс евро в Украине вверх.

При этом, по его оценке, объемы торгов на межбанке сейчас остаются умеренными, а нынешнее движение курса в значительной степени происходит именно в рамках политики управляемой гибкости.

Читайте также: Доллар идет на 45? Почему скачет курс гривны и остановит ли НБУ валютные рекорды
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО