RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Тенденция для РФ неизменна". Зеленский раскрыл количество нейтрализованных оккупантов в июле

20:35 04.08.2026 Вт
1 мин
Десятки тысяч российских военных убиты и ранены
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина стабильно обезвреживает оккупантов именно с помощью беспилотников разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина нейтрализовала дронами более 30 тысяч оккупантов

Зеленский отметил, что в июле Силы обороны Украины уничтожили на фронте 30 272 россиянина. Причем этот результат - от использования дронов.

"Это ликвидированные и тяжелораненые. И это только то, что имеет четкое видеоподтверждение. То есть тенденция на фронте неизменна. Россияне ежемесячно теряют около 30 тысяч военных", - говорит президент.

Зеленский также пообещал, что во всех подразделениях Сил обороны и безопасности Украины будет еще больше дронов.

Ранее РБК-Украина писало о реакции Зеленского на видео так называемого "сафари", которое российские военные устраивают с помощью дронов против мирных жителей Херсона.

Кроме того,Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины против России. Именно 4 августа завершается 40-дневная операция СБУ по ослаблению РФ.

Также глава государства подчеркнул, что все процессы, помогающие России возобновлять работу НПЗ, должны быть полностью остановлены.

Еще Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в июле рекордное количество оккупантов - 42 860 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна России против УкраиныДрони