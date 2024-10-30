Темпы наступления РФ в Украине возросли, но остаются медленными, - ISW

Аналитики пишут, что западные публикации, в которых сравниваются темпы наступления РФ в сентября 2024 года с наступлениями в начале войны, вводят в заблуждение.

ISW оценивает, что в марте 2024 года россияне продвигались на фронте со средней скоростью 1265 квадратных километров в день. Это примерно в 90 раз больше, чем около 14 квадратных километров в день, которые, по подсчетам института, войска РФ захватывали в сентября 2024 года.

Так, стремительное наступление России вглубь украинской территории, включая временный захват больших частей Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей, характеризовало первый месяц полномасштабного российского вторжения. В свою очередь более поздние наступления оккупантов характеризовались мелкомасштабными, локализованными и тактическими наступлениями.

Согласно отчету, российские войска в последнее время добиваются успехов на востоке Украины, но сравнение этих "достижений" с первоначальным проникновением России в вглубь нашей страны в начале войны, вводит в заблуждение относительно этих последних успехов.

В частности, по состоянию на 1 октября 2024 года, россияне захватили населенный пункт Угледар, продолжили продвигаться к северу и северо-западу от Угледара, а также добились значительных тактических успехов в районе Селидово (юго-восток от Покровска) в течение прошлой недели. Такие успехи тактически значимы, однако они не отражают общего увеличения темпов российских наступлений по всей линии фронта, большая часть которой остается относительно неподвижной. Кроме того, последние достижения РФ не превышают на два порядка темпы российского наступления на первом этапе войны.

Текущие темпы наступлений россиян скорее соответствующими недавней оценке ISW о том, что командование РФ, вероятно, приказало своим войскам значительно увеличить темп механизированных атак по всему театру боевых действий до полного наступления грязевых условий в осенние месяцы.