Россияне активно атакуют на четырех направлениях: какая ситуация на фронте
На фронте в течение вторника, 29 октября, произошло 158 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Купянском и Кураховском направлениях, а также активно атакует на Северском и Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 57 авиаударов, сбросив при этом 101 КАБ.
Кроме того, захватчики задействовали для ударов 539 дронов-камикадзе и совершили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. Идет один бой.
22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозового подразделения Сил обороны отразили 17 атак. Продолжается пять боестолкновений в районах Богуславки, Загрызового, Колесниковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины, Новомихайловки, Невского, Тернов, Торского, Серебрянки и Ямполевки, все атаки врага были отбиты.
Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.
На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районе Ступочек.
На Торецком направлении, где оккупанты атаковали наши позиции - четыре боестолкновения уже завершены. Продолжается бой недалеко от Щербиновки.
На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 20 раз атаковал наши позиции. В районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Вишневое. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 220 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре бага, две боевые бронированные машины и два квадроцикла, также наши защитники повредили один БТР.
Основные усилия враг и дальше прикладывает на Кураховском направлении. Захватчики к этому времени суток предприняли 42 попытки продвинуться вперед. 10 атак продолжаются. В основном бои продолжаются у населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.
Потери оккупантов в настоящее время составили около 100 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла, также повреждена одна БМП.
На Времивском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. В настоящее время длится четыре боестолкновения.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма позиций украинских подразделений.
Также Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.
Ситуация на фронте и потери РФ
По предыдущим данным Генштаба, основные усилия российские оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, где провели сегодня половину всех атак.
За прошедшие сутки россияне потеряли на фронте 1360 солдат, а также 9 танков, 9 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем и другую технику.
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