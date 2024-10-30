Темпи наступу РФ в Україні зросли, але залишаються повільними, - ISW

Аналітики пишуть, що західні публікації, в яких порівнюються темпи наступу РФ у вересні 2024 року з наступами на початку війни, вводять в оману.

ISW оцінює, що у березні 2024 року росіяни просувалися на фронті із середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день. Це приблизно в 90 разів більше ніж близько 14 квадратних кілометрів на день, які, за підрахунками інституту, війська РФ захоплювали у вересні 2024 року.

Так, стрімкий наступ Росії вглиб української території, включаючи тимчасове захоплення великих частин Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, характеризував перший місяць повномасштабного російського вторгнення. У свою чергу більш пізні наступи окупантів характеризувалися дрібномасштабними, локалізованими та тактичними наступами.

Згідно звіту, російські війська останнім часом досягають успіхів на сході України, але порівняння цих "здобутків" з первісним проникненням Росії вглиб нашої країни на початку війни, вводить в оману щодо цих останніх успіхів.

Зокрема, станом на 1 жовтня 2024 року, росіяни захопили населений пункт Вугледар, продовжили просуватися на північ і північний захід від Вугледару, а також досягли значних тактичних успіхів у районі Селідово (південний схід від Покровська) протягом минулого тижня. Такі успіхи тактично значимі, проте вони не відображають загального збільшення темпів російських наступів по всій лінії фронту, більшість якої залишається відносно нерухомою. Крім того, останні досягнення РФ не перевищують на два порядки темпи російського наступу на першому етапі війни.

Поточні темпи наступів росіян скоріше відповідають нещодавній оцінці ISW про те, що командування РФ, ймовірно, наказало своїм військам значно збільшити темп механізованих атак по всьому театру бойових дій до настання грязьових умов в осінні місяці.