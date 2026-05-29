Темпы наступления РФ резко упали, но командование врет Путину, - ISW

Аналитики обратили внимание на материал Financial Times, опубликованный 28 мая.

Источники издания, которые общаются с Путиным, утверждают: российский диктатор уверен, что его армия способна захватить всю Донецкую и Луганскую области до осени 2026 года. После этого он планирует усилить свои территориальные требования на переговорах.

Однако реальные цифры ISW резко контрастируют с этими ожиданиями.

С начала 2026 года российские войска продвигаются со скоростью всего 2,63 квадратных километров в день в Донецкой области. При таких темпах, отмечают аналитики, непонятно, когда - и вообще - Россия может захватить остальную часть региона.

Показательным является сравнение с прошлым годом. За тот же период - с начала года до 26 мая - в 2025 году Россия захватила 1619 квадратных километров. В 2026 году этот показатель упал до 104 квадратных километров.

Кроме того, если добавить территорию, куда российские войска проникли, но не закрепились - всего 628 квадратных километров - результат остается в разы ниже прошлогоднего.

ISW считает, что командование сознательно рисует Путину искаженную картину продвижения, чтобы скрыть истинный масштаб замедления наступления.

Именно это, по мнению аналитиков, требует его выдвигать все более нереалистичные требования - и, вероятно, отдаляться от любого дипломатического регулирования.

Фото: карта боевых действий в Украине (Институт изучения войны, ISW)