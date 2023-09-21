Темпы боев в Запорожской области снизились: карты боев ISW

Темпы боев у Работиного и Вербового снизились, однако ВСУ имели продвижение в этом регионе. Кроме того, продолжаются операции по высадке десанта на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска 20 сентября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово, но не подтвердили наступление. Российский военный блогер утверждал, что российские войска продвинулись в районе Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового) и установили контроль над значимыми в оперативном плане высотами вблизи населенного пункта.

Однако ISW не нашел доказательств этого утверждения. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Петропавловки (7 км восточнее Купянска) и Синьковки (8 км северо-восточнее Купянск).

20 сентября представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины капитан Илья Евлаш заявил, что в течение последней недели российские войска нечасто проводили штурм в направлении Купянск-Лиман. Евлаш также заявил, что 110 тыс россиян на передовой, тылу и вспомогательный персонал находятся на направлении Купянск-Лиман и что российские силы накопили такое количество войск, пытаясь прижать украинские силы на линию фронта Купянск-Сватово-Кременная.

На кадрах, опубликованных 20 сентября, якобы видны действующие на Купянском направлении артиллерийские подразделения российской 25-й отдельной мотострелковой бригады (6-й общевойсковой армии, Западный военный округ) и подразделения российского 228-го мотострелкового полка (90-й гвардейской танковой дивизии), действующие возле Кременной.

Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские атаки вблизи Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной).

Бои на Донбассе

Украинские войска продолжали наступательные операции в Бахмуте, но 20 сентября не получили подтвержденных территориальных достижений. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают наступление на российские позиции к югу от Бахмута и закрепляются на новоиспеченных рубежах.

Министерство обороны Великобритании (МО) оценило, что украинские войска обеспечили безопасность в Клищиевке (7 км юго-западнее Бахмута) и Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), тогда как российские силы все еще контролируют железнодорожный путь, расположенный между Клищиевкой. и шоссе T0513 к востоку от поселения.

Министерство обороны Великобритании добавило, что недавнее передислокирование российских сил VDV из района Бахмута в Запорожскую область могло ослабить российскую оборону вокруг Бахмута.

Российская добровольческая разведывательно-штурмовая бригада "Эспаньола" - добровольческое формирование, состоящее из российских радикальных футбольных болельщиков и действующее на бахмутском направлении - сообщила, что украинские силы нанесли удар по штабу бригады близ Светлодарска (20 км к юго-востоку от города Бахмут).

Бригада "Эспаньола" добавила, что удар привел к разрушению штаба, потере нескольких машин и пострадавшим. Они заявили, что продолжают бои на Бахмутском направлении, привлекают дополнительный личный состав и набирают новых добровольцев.

Российские войска продолжали контратаку по украинским позициям на северном и южном флангах Бахмута, но 20 сентября не продвинулись вперед. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские контратаки к северо-востоку от Андреевки, возле Ягодного к северу от Бахмута и к западу от Зайцева (неясно, украинский ли Генштаб имел в виду Зайцево в 6 км юго-восточнее Бахмута или Зайцево в 13 км на от Бахмута).

Связанный с Кремлем военный блогер также заявил, что российские войска безуспешно контратаковали вблизи Андреевки и Клищиевки. Российские источники утверждали, что у Клещиевки продолжаются бои, и по состоянию на 20 сентября отдельные сегменты населенного пункта остаются спорными.

Российские источники утверждали, что российские силы совершили ограниченное продвижение на линии Авдеевка-Донецк. Российский военный блоггер утверждал, что подразделения батальона «Югра» – в составе мобилизованных из Ханты-Мансийского округа – захватили неопределенные украинские позиции на донецком направлении и вели ожесточенные бои с целью продвижения на 100-300 метров.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали безуспешно атаковать украинские позиции в районе Марьинки, к западу от Донецка.

"Южная ось"

20 сентября российский военный блоггер опубликовал кадры, на которых утверждается, что на Угледарском направлении действуют подразделения 14-й гвардейской бригады спецназа РФ.

Сообщается, что 20 сентября украинские силы продолжали наступление на приграничные районы Донецко-Запорожской области, но не совершали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. МО РФ утверждало, что подразделения российской Восточной группировки войск отразили украинскую атаку в направлении Приютного (16 км юго-западнее Великой Новоселки) и остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Новодонецкого (12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Российский военный блоггер утверждал, что небольшие группы украинских сил совершили неудачные атаки к северу от Приютного и вблизи Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и отступили под огнем русской артиллерии.

Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские войска отступили с окрестностей Старомайорского, вероятно, сообщая о том же отступлении украинцев в этом районе. Другой российский военный блоггер 19 сентября заявил, что украинские силы перегруппировываются в районе границы Донецко-Запорожской области.

20 сентября Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали оборону, в результате чего российские войска понесли потери в живой силе и технике на Шахтерском оперативном направлении, предположительно, в районе границы Донецко-Запорожской области.

20 сентября украинские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска продолжали наступательные действия и нанесли значительные потери российской живой силе и технике на мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Российские источники, в частности Минобороны РФ, утверждали, что украинские силы совершили неудачные атаки вблизи Работиного (12 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также в направлении Новопрокоповки (16 км к югу от Орехова) и Копани (12 км юго-западнее Орехова).

Российский военный блоггер заявил, что на западной окраине Вербового произошла стычка российских и украинских войск. Другой российский военный блоггер утверждал, что украинские силы атаковали вблизи Работиного в ночь с 19 на 20 сентября.

Североосетинские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания", действующие на западе Запорожской области, заявили, что к утру 20 сентября интенсивность боев в районе Работиного и Вербового снизилась. Российские источники утверждали, что украинские силы продвигались по низменности, поскольку русские войска контролировали высоты в этом районе.

20 сентября российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили безуспешные атаки вблизи Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова), Новоданиловки (5 км к югу от Орехова) и Работиного.

Русский военный блоггер утверждал, что российские войска совершили контратаку у южных окрестностей Работиного, но не уточнил результат. Североосетинские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания" заявили, что части российского 71-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) 19 сентября захватили украинскую позицию западнее Ив. ISW не наблюдала визуального подтверждения этого заявления.

20 сентября украинские войска могли нанести удар по объектам российской военной инфраструктуры в оккупированной Запорожской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что неизвестные нанесли удары по объектам российской военной инфраструктуры вблизи Мелитополя, Токмака и Родов. Федоров заявил, что местные жители сообщали о дыме из российского военного штаба и казарм близ Мелитополя.

Сообщается, что русские и украинские силы продолжают действовать на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили четыре диверсионно-разведывательных группы украинского спецназа вблизи Казацкого (к северо-западу от Новой Каховки) и островов "Алешкинский" и "Переяславский", вероятно, речь идет об островах с разными названиями на неопределенном участке реки Днепра. Другие источники утверждали, что российские и украинские силы действуют на неопределенных островах в дельте реки Днепр в Херсонской области.

Сообщается, что 20 сентября украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту вблизи Верхнесадового (15 км северо-восточнее Севастополя) в оккупированном Крыму. Украинский центр стратегических коммуникаций (UA StratCom) сообщил, что украинские войска успешно нанесли удар по командному пункту российского Черноморского флота вблизи Верхнесадового, но так и не указали оружие, использованное для удара.

Связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что украинская авиация запустила восемь ракет Storm Shadow над Крымом и что российская ПВО сбила пять ракет. Он утверждал, что у Верхнесадового "упали" три украинских Storm Shadow. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во время ракетных ударов украинские войска также запустили неустановленное количество беспилотников.

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