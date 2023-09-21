Темпи боїв в Запорізькій області знизились: карти боїв ISW

Темпи боїв біля Роботиного і Вербового знизились, однак, ЗСУ мали просування в цьому регіоні. Крім цього, продовжуються операції з висадки десанту на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 20 вересня вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове, але не підтвердили наступ. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися в районі Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) і встановили контроль над значущими в оперативному плані висотами поблизу населеного пункту.

Проте ISW не знайшло доказів цього твердження. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська).

20 вересня речник Східного угруповання військ Збройних сил України капітан Ілля Євлаш заявив, що протягом останнього тижня російські війська нечасто проводили штурм на напрямку Куп’янськ-Лиман. Євлаш також заявив, що 110 тис росіян на передовій, тилу, і допоміжний персонал знаходяться на напрямку Куп’янськ-Лиман і що російські сили накопичили таку кількість військ, намагаючись притиснути українські сили на лінію фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

На кадрах, опублікованих 20 вересня, нібито видно артилерійські підрозділи російської 25-ї окремої мотострілецької бригади (6-ї загальновійськової армії, Західний військовий округ), що діють на Куп'янському напрямку, і підрозділи російського 228-го мотострілецького полку (90-ї гвардійської танкової дивізії), що діють біля Кремінної.

Російське МО стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Бої на Донбасі

Українські війська продовжували наступальні операції в Бахмуті, але 20 вересня не отримали підтверджених територіальних здобутків. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступ на російські позиції на південь від Бахмута та закріплюються на новоспечених рубежах.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) оцінило, що українські війська забезпечили безпеку в Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), тоді як російські сили все ще контролюють залізничну колію, розташовану між Кліщіївкою та шосе T0513 на схід від поселення.

Міністерство оборони Великої Британії додало, що нещодавнє передислокування російських сил VDV з району Бахмута до Запорізької області могло послабити російську оборону навколо Бахмута.

Російська добровольча розвідувально-штурмова бригада "Еспаньола" - добровольче формування, що складається з російських радикальних футбольних уболівальників і діє на бахмутському напрямку - повідомила, що українські сили завдали удару по штабу бригади поблизу Світлодарська (20 км на південний схід від міста Бахмут).

Бригада "Еспаньола" додала, що удар призвів до руйнування штабу, втрати кількох машин і постраждалих. Вони заявили, що продовжують бої на Бахмутському напрямку, залучають додатковий особовий склад і набирають нових добровольців.

Російські війська продовжували контратаку по українських позиціях на північному та південному флангах Бахмута, але 20 вересня не просунулися вперед. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські контратаки на північний схід від Андріївки, біля Ягідного на північ від Бахмута та на захід від Зайцевого (неясно чи український Генштаб мав на увазі Зайцеве за 6 км на південний схід від Бахмута чи Зайцеве за 13 км на південь від Бахмута).

Пов’язаний із Кремлем військовий блогер також заявив, що російські війська безуспішно контратакували поблизу Андріївки та Кліщіївки. Російські джерела стверджували, що біля Кліщіївки тривають бої, і станом на 20 вересня окремі сегменти населеного пункту залишаються спірними.

Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежене просування на лінії Авдіївка-Донецьк. Російський військовий блогер стверджував, що підрозділи батальйону «Югра» - у складі мобілізованих з Ханти-Мансійського округу - захопили невизначені українські позиції на донецькому напрямку та вели запеклі бої з метою просування на 100-300 метрів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували безуспішно атакувати українські позиції в районі Мар’їнки, на захід від Донецька.

"Південна вісь"

20 вересня російський військовий блогер опублікував кадри, на яких стверджується, що на Вугледарському напрямку діють підрозділи 14-ї гвардійської бригади спецназу РФ.

Повідомляється, що 20 вересня українські сили продовжували наступ на прикордонні райони Донецько-Запорізької області, але не робили жодних заявлених або підтверджених наступань. МО РФ стверджувало, що підрозділи російського Східного угруповання військ відбили українську атаку в напрямку Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) і зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу в районі Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російський військовий блогер стверджував, що невеликі групи українських сил здійснили невдалі атаки на північ від Приютного та поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і відступили під вогнем російської артилерії.

Інший російський військовий блогер стверджував, що українські війська відступили з околиць Старомайорського, ймовірно, повідомляючи про той самий відступ українців у цьому районі. Інший російський військовий блогер 19 вересня заявив, що українські сили перегруповуються в районі кордону Донецько-Запорізької області.

20 вересня Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували оборону, внаслідок чого російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці на Шахтарському оперативному напрямку, імовірно, в районі кордону Донецько-Запорізької області.

20 вересня українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не робили жодних заявлених чи підтверджених наступань. У Генштабі України заявили, що українські війська продовжували наступальні дії та завдали значних втрат російській живій силі та техніці на мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Російські джерела, зокрема Міноборони РФ, стверджували, що українські сили здійснили невдалі атаки поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також у напрямку Новопрокопівки (16 км на південь від Оріхова) та Копані (12 км на південний захід від Оріхова).

Російський військовий блогер заявив, що на західній околиці Вербового відбулася сутичка російських і українських військ. Інший російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували поблизу Роботиного в ніч з 19 на 20 вересня.

Північноосетинські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" та "Аланія", які діють на заході Запорізької області, заявили, що на ранок 20 вересня інтенсивність боїв у районі Роботиного та Вербового знизилася. Російські джерела стверджували, що українські сили просувалися по низовині, оскільки російські війська контролювали висоти в цьому районі.

20 вересня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова), Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова) та Роботиного.

Російськийвійськовий блогер стверджував, що російські війська здійснили контратаку біля південних околиць Роботиного, але не уточнив результат. Північноосетинські добровольчі батальйони "Шторм Осетія" та "Аланія" заявили, що частини російського 71-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) 19 вересня захопили українську позицію на захід від Вербового. ISW не спостерігала візуального підтвердження цієї заяви.

20 вересня українські війська могли завдати удару по об’єктах російської військової інфраструктури в окупованій Запорізькій області. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що невідомі особи завдали ударів по об’єктах російської військової інфраструктури поблизу Мелітополя, Токмака та Пологів. Федоров заявив, що місцеві жителі повідомляли про дим із російського військового штабу та казарм поблизу Мелітополя.

Повідомляється, що російські та українські сили продовжують діяти на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Міноборони Росії заявило, що російські війська знищили чотири диверсійно-розвідувальні групи українського спецназу поблизу Козацького (на північний захід від Нової Каховки) та островів "Алешкінський" і "Переяславський", ймовірно, йдеться про острови з різними назвами на невизначеному ділянці річки Дніпра. Інші російські джерела стверджували, що російські та українські сили діють на невизначених островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області.

Повідомляється, що 20 вересня українські війська завдали удару по російському командному пункту поблизу Верхньосадового (15 км на північний схід від Севастополя) в окупованому Криму. Український центр стратегічних комунікацій (UA StratCom) повідомив, що українські війська успішно завдали удару по командному пункту російського Чорноморського флоту поблизу Верхньосадового, але так і не вказали зброю, використану для удару.

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що українська авіація запустила вісім ракет Storm Shadow над Кримом і що російська ППО збила п’ять ракет. Він стверджував, що біля Верхньосадового "впали" три українських Storm Shadow. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що під час ракетних ударів українські війська також запустили невстановлену кількість безпілотників.

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