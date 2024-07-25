На что обращать внимание при покупке продуктов летом: советы Госпродпотребслужбы
Летом в жару продукты быстро портятся, а из-за отключения электроэнергии многие магазины и торговые точки не могут обеспечить работу охлаждающей техники. Поэтому риск пищевых отравлений растет.
На что следует обращать внимание при покупке продуктов летом, в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
Где лучше покупать безопасные продукты
Всегда важно выбирать места официальной торговли и особенно – в жару и когда действуют долговременные отключения электроэнергии, обращает внимание глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"На официальных рынках находится государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая осуществляет обязательный государственный ветеринарно-санитарный контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Там продавцу товара предоставляют экспертное заключение установленной формы о том, что данный продукт пригоден к употреблению", – объясняет Сергей Ткачук.
А в магазинах оформляются соответствующие транспортные документы, что товар ехал в специализированном транспорте при хранении температурного режима.
Фото: Продукты лучше покупать в магазинах и официальных рынках (freepik.com)
На что обращать внимание при выборе продуктов в магазине
Одним из факторов возникновения и передачи остро-кишечных инфекций чаще всего становятся скоропортящиеся пищевые продукты: мясные изделия, молоко и молочные продукты, мороженое, кондитерские и кулинарные изделия, которые изготавлявают с нарушением технологии производства, условий хранения, реализации и правил товарного соседства, обращают внимание в Госпродпотребслужбе.
"Например, торты и пирожные должны находиться в охлаждающих шкафах при температуре от 0 до +5 градусов, а мясо и мясопродукты размещают на краткосрочное хранение при температуре охлаждения не выше +8 градусов, а для скоропортящихся – не выше +6 градусов", - обращает внимание Сергей Ткачук.
Каждый вид изделий имеет сроки и режим хранения, которые должны соблюдаться.
"Понятно, что не каждый магазин или торговая точка имеет генератор. Поэтому всегда обращайте внимание на срок годности продукта и внешний вид. Деформированные банки, помятые упаковки, заветренные с неприятным запахом продукты – это признаки нарушения условий хранения. Не рекомендуется покупать продукты в нарезке, потому что иногда так могут маскировать испорченные товары", - отмечает он.
Фото: В надрезанных арбузах увеличивается содержание нитратов (gettyimages.com)
Почему нельзя покупать нарезанные арбузы и дыни
В Госпродслужбе предостерегают не покупать разрезанные пополам арбузы или дыни, накрытые пленкой.
"Под действием солнца и пленки образуется паровой эффект, вследствие которого уровень нитратов резко возрастает. И важно: не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках или при дорогах – скорее всего, они или не имеют экспертного заключения лаборатории, или это партии, недопущенные в магазин из-за высокого содержания нитратов", - предупреждает Сергей Ткачук.
А при покупке готовых кулинарных блюд стоит обращать внимание на общее гигиеническое состояние поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, исправность холодильного оборудования, отсутствие насекомых и животных в помещениях, где происходит приготовление пищи.
Напомним, мы писали, что в Украине из-за жалоб покупателей проверяют магазины. Обращения на неправильное хранение продуктов поступают в Госпотребслужбу поступают ежедневно.
Также мы сообщали, что в Киеве количество пищевых отравлений за последние недели увеличилось почти втрое.
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